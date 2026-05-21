Estudiantes de Monagas exigen sede de la Universidad de las Ciencias de la Salud

CARACAS.- Estudiantes de la Universidad de las Ciencias de la Salud (UCS) en Maturín, estado Monagas, denunciaron que tienen más de nueve años esperando por una sede propia.

Simón Villarroel (Estudiante de fisioterapia)

«No contamos con espacios fijos para ver clases. Exigimos una ayuda, una respuesta para este caso», expresó.

Hernisbel Romero (Estudiante de odontología)

«El área de odontología, que es mi área, vemos clases en diferentes lugares. Tenemos que trasladarnos y muchas veces no se cuentan con los materiales adecuados», dijo.

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