Sector comercio: 90 % de los establecimientos tiene fallas de luz

CARACAS.- El presidente de la Cámara del Comercio de Maracaibo, Ezio Angelini, aseguró que el reciente informe que realizó la institución arrojó que al menos 90 % de los comercios de la entidad están afectados por las fallas presentadas en el servicio eléctrico, aunado a la escasez de combustible en el interior del país.

“67 % tiene problemas con el traslado de sus trabajadores para sus puestos de trabajo. En Maracaibo, las colas son kilométricas para surtir de combustible (…) más de 57 % de los comercios no están en ese horario, entonces simplemente no venden. 20 % de los comercios han pasado días que no venden nada”, precisó.