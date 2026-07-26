Banco de Alimentos de Bogotá envía nuevo cargamento de ayuda humanitaria a Venezuela

BOGOTÁ.- El Banco de Alimentos de Bogotá concretó este domingo el envío de 30 toneladas de ayuda humanitaria con destino a Caracas para atender la emergencia generada por los terremotos.

Con este despacho, la organización humanitaria eleva a un total de 237 toneladas la asistencia enviada hacia territorio venezolano desde las semanas posteriores al sismo.

Diego Gómez, gerente de Operaciones y Logística de la entidad, detalló que esta operación logística busca aprovechar al máximo la capacidad de carga para transportar suministros esenciales de primera necesidad.

«Hoy estamos organizando nuevamente nuestro camión, aquí tratamos de aprovechar el volumen máximo que nos pueda cargar. Hoy va arroz, productos de aseo, de higiene, granos, tres toneladas de agua, que es muy importante», precisó Gómez.

La recepción, logística y distribución final de los insumos en el territorio venezolano está a cargo del Banco de Alimentos de Caracas y Cáritas Venezuela.

Unión Radio