Registrador Nacional de Colombia: «No hay ningún riesgo frente al proceso electoral»

CARACAS.- El registrador nacional de Colombia, Hernán Penagos Giraldo, aseguró que el sistema electoral colombiano es absolutamente eficiente, íntegro y transparente, y que de eso dan fe las elecciones que realizaron hace dos meses, cuando el país neogranadino eligió a los integrantes del Senado de la República y de la Cámara de Representantes y no hubo ningún reparo en cuanto a los resultados anunciados.

“No hay ningún riesgo en la Registraduría, máxime porque tenemos auditorías, observación, verificacíon, simulacros, código fuente, publicación de las actas electorales y, el día de las elecciones, de manera muy ágil, la Registraduría publica las actas electorales de cada una de las 122.000 mesas que se van a instalar. Por lo tanto en la Registraduría no hay ningún riesgo frente al proceso electoral», aseguró Penagos Giraldo.

Aseguró que todo está dispuesto y a punto para unas elecciones muy juiciosas, bien gestionadas y con participación ciudadana de manera amplia.

«El riesgo está en otro lado. Está en la corrupción, la compra de votos, la financiación irrergular de la campaña; esos son los riesgos verdaderos, que al final son delitos electorales en los que hay que trabajar; todas las instituciones deben estar articuladas y obviamente en especial los órganos de policía para conjurar esas prácticas», señaló el funcionario.

Informó que en el Exterior están votando colombianos de 67 países, 116 consulados, y que desde el día lunes se ha presentado una presencia importante, masiva, con entusiasmo, para votar en esos lugares.

Unión Radio