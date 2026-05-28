Ministro de Defensa colombiano garantiza seguridad para candidatos de cara a los comicios del domingo

CARACAS.- El ministro de la Defensa en Colombia, Pedro Sánchez, aseguró que cuentan con el despliegue de funcionarios de seguridad necesarios para garantizar la integridad de los candidatos presidenciales con motivo de la celebración de la primera vuelta de los comicios de este domingo.

«Prácticamente duplicamos, la seguridad de los candidatos está totalmente garantizada. Se han desarrollado reuniones para articular capacidades y proteger a los candidatos», destacó Sánchez.

Del mismo modo, detalló que más de 400 mil funcionarios forman parte del dispositivo de seguridad en todo el país, con la misión de que se lleve a cabo el proceso democrático con total normalidad y sin focos violentos.

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