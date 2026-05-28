Hijo del fundador de Mango esgrime en su recurso una caída previa de su padre

BARCELONA.- La defensa de Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, esgrime en su recurso ante la Audiencia de Barcelona una caída previa de su padre por una dolencia en las rodillas y niega que acudiera tres veces a Montserrat antes de su muerte: lo hizo dos, una de excursión y otra que abortó porque llovía.

Según han informado a EFE fuentes jurídicas, los abogados de Andic, dirigidos por el penalista Cristóbal Martell, han presentado esta tarde un recurso en el que piden a la Audiencia de Barcelona que revoque las medidas cautelares que la jueza de instrucción le impuso el pasado martes tras su detención, que incluyen una fianza de un millón de euros y la retirada del pasaporte.

En su escrito, los abogados rebaten uno a uno los indicios en que la jueza se basó para dictar prisión bajo fianza para el hijo del fundador de Mango por un delito de homicidio: niegan contradicciones en su declaración, justifican la caída de Isak Andic por una dolencia que padecía en las rodillas y critican que fuera exhibido públicamente, al ser conducido esposado al juzgado.

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EFE