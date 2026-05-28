Marco Rubio se reunirá el viernes con el canciller pakistaní

WAHSINGTON.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunirá el viernes con el ministro de Exteriores pakistaní, Ishaq Dar, mediador en las conversaciones entre Washington y Teherán.

El Departamento de Estado informó en un inicio de que el encuentro sería el jueves pero fue pospuesto al viernes.

Estados Unidos e Irán han intensificado en la última semana los contactos, a través de los mediadores paquistaníes, para cerrar un pacto que permita poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero y desbloquear el estrecho de Ormuz.

Este jueves el medio estadounidense Axios informó de que Washington y Teherán habrían alcanzado dicho acuerdo, por el que se extendería durante 60 días el alto el fuego para iniciar negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Sin embargo, estaría pendiente todavía la aprobación final del presidente estadounidense, Donald Trump.

EFE