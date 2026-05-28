EEUU retira sanciones a dos buques señalados por transportar crudo venezolano

WASHINGTON.- Estados Unidos retiró este martes las sanciones a dos petroleros que habían sido señalados de transportar crudo venezolano y que, según Washington, eran considerados parte de las redes utilizadas para evadir las restricciones impuestas al sector energético del país suramericano.

Los buques forman parte de una lista de 76 entidades que la Oficina de Control de Activos del Departamento de Tesoro (OFAC) decidió retirar de la lista de sanciones «desactualizadas», se indicó en un comunicado.

«La OFAC llevó a cabo un proceso de revisión interinstitucional para cada entrada con el fin de garantizar que su eliminación no perjudicara los intereses de política exterior o seguridad nacional de EEUU», señaló la agencia en un comunicado.

En concreto, el Tesoro retiró las sanciones al buque Despina Andrianna, una embarcación propiedad de una empresa con sede en Liberia, y que había sido señalada en 2019 de haber transportado crudo desde Venezuela hacia Cuba.

El segundo buque es la embarcación Magus (también llamada Freedom o Mia), una nave que usaba la bandera de Guyana y que había sido sancionada en 2024 por usarse para exportar petróleo iraní y por sus presuntos vínculos con la evasión de sanciones a Venezuela.

EFE