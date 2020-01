Rechazan ingreso de diputado Parra a la CEV sin autorización

CARACAS.- El administrador apostólico de Barquisimeto, monseñor Víctor Hugo Basabe, denunció que el diputado y presidente de la Asamblea Nacional –AN-, Luis Parra, ingresó a la Conferencia Episcopal Venezolana –CEV- sin autorización previa junto a supuestos funcionarios armados.

El también obispo de San Felipe confirmó que el hecho ocurrió el pasado sábado 11 cuando sus correligionarios sostenían un encuentro en el marco de la CXIII Asamblea Ordinaria Plenaria .

«Cuando una gran cantidad de vehículos de cuerpos de Estado, ingresaron abruptamente a la CEV aprovechando que el portón estaba abierto, sin pedir autorización y sin identificarse», dijo al subrayar que fue testigo ocular de los sucedido.

En entrevista a Román Lozinski en el circuito Éxitos de Unión Radio, señaló que los obispos no recibieron al diputado Parra porque ese encuentro no estaba pautado en la agenda «y no estaba previsto en ese momento recibir a nadie porque estábamos desarrollando un tema importantísimo de nuestro trabajo pastoral».

