Provincia china de Sichuan registra 2 terremotos de 4,8 y 4,2 en menos de 12 horas

PEKÍN.- La provincia central china de Sichuan registró este lunes dos terremotos de magnitud 4,8 y 4,2 con menos de doce horas de diferencia, sin que por el momento se haya informado de víctimas, derrumbes o interrupciones en los servicios básicos, según las autoridades locales.



El primero de los seísmos se produjo a las 02:21 hora local (18:21 GMT del domingo) en el condado de Gao, perteneciente a la ciudad de Yibin, con epicentro a seis kilómetros de profundidad, según la medición oficial del Centro de Redes Sismológicas de China.



El epicentro se situó en las coordenadas 28,54 grados de latitud norte y 104,67 grados de longitud este, en una zona que ya registró a finales de junio otro temblor de magnitud 5,5.



A las 13:00 hora local (05:00 GMT), un nuevo terremoto de magnitud 4,2 volvió a sacudir el mismo condado, con epicentro prácticamente en las mismas coordenadas (28,55 grados de latitud norte y 104,67 grados de longitud este) y una profundidad de cinco kilómetros, de acuerdo con el organismo.



La Administración de Terremotos de China activó tras el sismo una respuesta de emergencia de nivel cuatro, la más baja dentro del sistema nacional, y ordenó al Centro de Redes Sismológicas de China y a la Oficina Sismológica de Sichuan coordinar las tareas de respuesta.



Responsables de los condados de Gao y Gong, próximos al epicentro, indicaron a la agencia oficial Xinhua que el temblor se sintió con claridad, aunque hasta el momento no se habían recibido informes de víctimas ni de derrumbes de viviendas.



Sichuan, con unos 83 millones de habitantes repartidos en una superficie algo inferior a la de España, se encuentra en una zona de frecuente actividad sísmica y fue escenario en 2008 de un catastrófico terremoto de magnitud 8 que dejó más de 90.000 muertos y desaparecidos.

EFE

