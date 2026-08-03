Incendios en Washington provocan evacuaciones masivas

WASHINGTON.- Miles de evacuados y al menos 600 infraestructuras se han destruido en el estado de Washington este fin de semana en los incendios forestales que arrasan el condado de Spokane y que han obligado a declarar el estado de emergencia.



Aunque se ha hecho pública este domingo la destrucción de infraestructuras, aún no ha trascendido cuáles de ellas son viviendas u otra clase de edificios o dependencias.



Miles de familias han sido evacuadas y los cortes de energía generalizados han dejado a miles de residentes sin electricidad.



Los bomberos trabajan para controlar los incendios y van a ser reforzados por equipos de fuera de la zona que se sumarán a las labores de extinción.



Aunque las condiciones meteorológicas son mejores este domingo, el peligro de incendios sigue siendo elevado y se espera que empeoren tanto la calidad del aire como la del humo.



El noroeste del Pacífico se enfrenta a su peor temporada de incendios en más de treinta años, ya que se da una combinación de condiciones como la sequía récord, una baja humedad e intensas ráfagas de viento.

EFE

