Presidenta encargada Delcy Rodríguez presentará plan de recuperación del sistema eléctrico al sector privado

CARACAS.- La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció que presentará un plan de recuperación del sistema eléctrico a las cámaras empresariales en el Consejo Nacional de Economía.

La declaración la hizo al asistir al Congreso Nacional de Avicultura 2026, donde aseguró que el objetivo es recibir aportes del sector para dicho plan.

«Es algo que hemos venido conversando en los últimos años años y llegó el momento que demos una recuperación plena para atender este impulso en el crecimiento económico», expresó la mandataria encargada.

Hizo un llamado a la población en general a hacer un uso racional de la energía eléctrica.

Con respecto a la producción avícola, subrayó que se proyecta un crecimiento del 60% en la producción para el presente año.

Añadió que le está pidiendo al sector avícola que se impulse la exportación.

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