Alerta sanitaria en Inglaterra por la cuarta ola de calor del año

LONDRES.-Las autoridades sanitarias británicas declararon este lunes la alerta ámbar por la cuarta ola de calor en Inglaterra, donde se espera que las temperaturas lleguen a los 33 grados Celsius entre este martes y el jueves.

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA, por sus siglas en inglés) advirtió de que el aumento de las temperaturas podría incrementar los riesgos para la salud, especialmente entre los grupos más vulnerables, como niños y ancianos.

«La actual alerta sanitaria amarilla por calor para las regiones de East Midlands (centro-este), el este de Inglaterra, el sureste y Londres ha sido elevada a nivel ámbar y estará activa desde las 9:00 de la mañana (08:00 GMT) del martes 28 de julio hasta las 9:00 de la mañana (08:00 GMT) del jueves 30 de julio.

En el Reino Unido, la alerta ámbar indica que las altas temperaturas afectan al sistema sanitario y suponen un riesgo para la salud de la población en general, no solo de los grupos vulnerables, mientras que se estima que la sanidad pública tenga sobrecarga de trabajo por el aumento de los servicios de ambulancias y los de urgencias.

EFE