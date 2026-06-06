Venezuela e India fortalecen lazos de cooperación y evalúan suministro de material médico-quirúrgico

NUEVA DELHI / INDIA.– Como parte de la agenda internacional que cumple la presidenta encargada, Delcy Rodriguez en la India, se llevó a cabo un recorrido por las instalaciones de la empresa Polymed, un importante enclave industrial dedicado a la fabricación de material médico-quirúrgico de alta tecnología.

La jornada estuvo acompañada por la vicepresidenta sectorial de Salud, Ecosocialismo, Ciencia y Tecnología, Dra. Isabel Iturria y la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, destacando la importancia de este encuentro para el fortalecimiento del sistema público nacional de salud venezolano.

Al respecto, la vicepresidenta Sectorial calificó la visita como una experiencia sumamente fructífera, resaltando tanto la riqueza cultural de la nación asiática como su imponente desarrollo industrial.

«Se presenta la posibilidad de encuentro para alianzas, no solo del Estado con el sector privado, sino también la oportunidad de que insumos puedan llegar a nuestro país o, incluso, de que pueda apoyarse la fabricación en Venezuela de algunos de ellos», señaló Iturria.

Durante la inspección de la planta, las autoridades venezolanas constataron de primera mano los estándares de calidad y las diversas líneas de producción de material médico-quirúrgico que maneja la firma india.

Enfatizó que la incorporación de estas tecnologías apropiadas abre una ventana de cooperación bilateral bajo los principios de solidaridad y complementariedad. «Esto incorpora las posibilidades de encuentro y de cooperación entre los países, siempre en beneficio mutuo y por la salud y la vida de la gente», puntualizó.

Finalmente, reiteró el compromiso del Gobierno de Venezuela de seguir explorando caminos de encuentro con la India, que permitan transferir conocimientos, elevar la calidad de los productos médicos disponibles en el territorio nacional y seguir trabajando por la salud, la paz y la vida.

Nota de prensa