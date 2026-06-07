Perú define hoy a su próximo presidente en un reñido balotaje

LIMA. Este domingo, Perú define su futuro en un balotaje presidencial sumamente reñido entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez. Más de 27.3 millones de ciudadanos elegirán al próximo mandatario en un escenario de extrema paridad.

La jornada electoral se desarrolla en medio de una fuerte polarización social. Además, el proceso cuenta con una estricta vigilancia internacional debido a los problemas logísticos ocurridos durante la primera vuelta del pasado 12 de abril.

Fujimori lideró la primera etapa con el 17.19 % de los votos, mientras que Sánchez obtuvo el segundo lugar con el 12 %. El candidato de ultraderecha Rafael López Aliaga quedó fuera de la carrera por una diferencia de apenas 21,000 sufragios.

Para Fujimori este es su cuarto intento presidencial tras perder los balotajes de 2011, 2016 y 2021. Sánchez, psicólogo y congresista, fue el único ministro que acompañó los 16 meses de gestión de Pedro Castillo, de quien se considera heredero político.

Las últimas encuestas publicadas mostraron un empate técnico entre ambos rivales. La gran incógnita radica en los votos blancos y nulos, que en la primera ronda superaron los 3.4 millones, cifra mayor a la de cualquier candidato eliminado.

Para la votación se dispusieron 10,335 centros, incluyendo locales en el extranjero para 1.2 millones de electores. El proceso, vigilado por 55,000 observadores, será de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., y habrá multas de $32 por no votar y de $80 para los miembros de mesa ausentes.

Unión Radio