Preparativos de la próxima visita del Papa León XIV a España

ESPAÑA.- El Papa León XIV visitará España del 6 al 12 de junio de 2026, recorriendo Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife. Los preparativos institucionales, de seguridad y pastorales avanzan a gran ritmo, contando ya con cerca de medio millón de personas inscritas para los actos multitudinarios.

Las afecciones al tráfico en Madrid por la visita del Papa León XIV, prevista del 6 al 9 de junio, comenzarán a notarse de forma muy significativa desde esta misma medianoche. Así lo ha anunciado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, quien ha detallado que la ocupación de espacios clave para la celebración de la misa papal implicará importantes restricciones a la circulación en el eje Castellana-Cibeles.

El primer gran impacto llegará con la ocupación total de la Plaza de Lima a partir de las 00.00 horas de la noche del 25 al 26 de mayo. Aunque se permitirá la circulación por los anillos que rodean la glorieta, habrá limitaciones importantes en los movimientos.

Los anillos de la glorieta solo permitirán circulación Norte-Sur, Sur-Norte y giros a la derecha desde General Perón y Concha Espina.

Además, el alcalde ha recordado que la Plaza de Lima quedará completamente inaccesible al tráfico rodado el próximo 3 de junio.

CALLES AFECTADAS POR LOS CORTES DE TRÁFICO EN MADRID

Día 26 de mayo desde las 00:00 horas

Plaza de Lima

Cierre de la calzada central en ambos sentidos.

Solo se permitirá la circulación por los carriles que rodean la glorieta.

Los anillos de la plaza únicamente permitirán: Circulación Norte-Sur. Circulación Sur-Norte. Giros a la derecha desde la calle General Perón. Giros a la derecha desde la calle Concha Espina.



No se permitirán los siguientes movimientos:

Desde General Perón para tomar el Paseo de la Castellana en sentido norte.

Desde Concha Espina para tomar el Paseo de la Castellana en sentido sur.

Cruces completos de la plaza entre General Perón y Concha Espina, en ambos sentidos.

Plaza de Cibeles

Ocupación de los carriles de dársenas de autobuses para la instalación de la plataforma del coro.

Paseo de Recoletos (sentido norte)

Permanecen ocupados dos carriles.

Día 3 de junio

Plaza de Lima

Inaccesible completamente al tráfico rodado.

Día 4 de junio

Plaza de Cibeles

Inaccesible completamente al tráfico rodado.

PLAZA DE CIBELES: INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA LA MISA

También a partir de esta medianoche comenzarán los trabajos para la instalación de la plataforma del coro en la Plaza de Cibeles, donde el Papa oficiará misa el 6 de junio.

Actualmente ya hay dos carriles ocupados en el Paseo de Recoletos en sentido norte, pero desde esta noche se ocuparán también las dársenas de autobuses en Cibeles para la colocación de las estructuras necesarias.

Según el Ayuntamiento, los trabajos se han programado en horario nocturno para no alterar los recorridos habituales de los autobuses de la EMT.

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EFE/El Mundo/Portales españoles/Unión Radio