Kazajistán acuerda con Putin la construcción de su primera central nuclear

ASTANÁ.- El presidente ruso, Vladímir Putin, selló hoy en Kazajistán el acuerdo de cooperación para la construcción de la primera central nuclear de la república centroasiática, uno de los socios más leales al Kremlin.

El documento fue firmado por el presidente de la Agencia de Energía Atómica de Kazajistán, Almasadam Satkalíev, y el director general de la agencia nuclear rusa Rosatom, Alexéi Lijachov, en presencia de Putin y el líder kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev.

Rusia costeará la construcción con un crédito

Además, las partes firmaron un acuerdo para la concesión de un crédito estatal ruso a la nación centroasiática para financiar la construcción de la planta.

Según informó este jueves la Agencia de Energía Atómica kazaja, el costo total de la planta será de 16.400 millones de dólares, de los cuales 14.400 se destinarán a la construcción de los bloques y el resto, a la infraestructura, los sistemas de seguridad y el combustible.

Tras la firma del acuerdo de cooperación nuclear, Lijachov afirmó en declaraciones a la prensa que el crédito cubrirá la mayor parte de la inversión de capital» pero no su totalidad.

«Una parte correrá a cargo de Kazajistán», señaló, al indicar que Rosatom espera concluir la obra «en la presente década» y ya lleva un año realizando los estudios de campo en el futuro emplazamiento de la planta.

Por su parte, durante la reunión ‘cara a cara’ celebrada hoy por Tokáyev y Putin, el mandatario kazajo destacó «la importancia extraordinaria» de la firma del acuerdo nuclear para la construcción de la planta Balshaj, que será erigida cerca del lago homónimo.

«Quisiera expresar desde ya mi reconocimiento por vuestro apoyo personal a dicho proyecto», dijo dirigiéndose al jefe del Kremlin.

A su vez, Putin señaló que «no se trata simplemente de la construcción de una central nuclear, sino de la creación de toda una nueva rama, lo que incluye enseñanza, preparación de cuadros y todo lo demás».

Kazajistán aprobó en un referéndum celebrado en octubre de 2024 la construcción de su primera central atómica entre los recelos de parte de la población tras el profundo trauma que supusieron los ensayos nucleares soviéticos en la república centroasiática.

Aumento del tránsito de crudo a China

Durante la ceremonia, los ministros de Energía de ambos países, el kazajo Yerlán Akkendzhénov y el ruso Serguéi Tsiviliov, suscribieron también un acuerdo intergubernamental en la esfera petrolífera, que prevé incrementar en 2,5 millones de toneladas el tránsito de crudo ruso por territorio kazajo a China.

En total, fueron firmados diez acuerdos intergubernamentales, incluyendo la cooperación contra el blanqueo de dinero, el financiamiento del terrorismo y las operaciones fraudulentas, y la cooperación en materia de salud pública, defensa de los consumidores y desarrollo de la digitalización del transporte de carga ferroviario, entre otros.

Tokáyev declaró que la profundización de la cooperación entre Astaná y Moscú «es una obligación sagrada de los dirigentes de nuestros países, tanto los actuales como los futuros, porque no existen alternativas a la amistad y la cooperación entre Kazajistán y Rusia».

Putin permanecerá en Kazajistán hasta el viernes, ya que Astaná acogerá mañana la cumbre de la Unión Económica Eurasiática (UEE).

Lea también: Delegación bielorrusa encabezada por el viceministro de Exteriores visita Venezuela



EFE