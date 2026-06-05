Madrid prepara la llegada del papa León XIV para el inicio de su gira

CARACAS.- Madrid ultima los preparativos para recibir este sábado al papa León XIV, quien inicia en la capital española su primera visita oficial al país con una agenda que promete ser intensa y marcada por la expectación social.

Se tiene previsto que al concluir su arribo sea celebrada la ceremonia de bienvenida a las 11:00 a.m. hora local, para luego ser recibido por el rey Felipe VI y por la reina Letizia Ortiz.

Para el sábado su agencia tendrá la presencia del papa en la Plaza de Lima para participar en la vigilia junto con miles de jóvenes que dirán presente. Posteriormente, el domingo, en la Plaza de Cibeles se realizará la misa solemne en donde se estima al menos un millón de personas en el lugar.

El día lunes León XIV se reunirá con el jefe de Gobierno, Pedro Sánchez, y se convertirá en el primer papa en asistir al Congreso de diputados. En el mismo día, tendrá un encuentro con la comunidad diocesana en el estadio Santiago Bernabéu.

Finalmente el martes se marcará su último día en el que se citará con los voluntarios participantes de la gira y luego ir hacia la ciudad de Barcelona.

Unión Radio