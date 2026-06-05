Aprobación de la Ley del Café permite diseñar planes de financiamiento para los productores

CARACAS.- Con unanimidad parlamentaria se aprobó en segunda discusión el Proyecto de Ley de Fomento y la Promoción del Café, lo que permite a los productores venezolanos solicitar la protección del rubro.

Durante la sesión ordinaria del pasado jueves, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, afirmó que la normativa otorga facilidades económicas en beneficio de los trabajadores del campo.

«El Ejecutivo nacional, así como la banca pública y privada, implementarán programas de financiamiento diseñados. Este financiamiento estará disponible para todas las productoras, productores y procesadores de café en sus diversas presentaciones, sus derivados y sus productos con respeto de los lapsos naturales de producción y comercialización», dijo.

La AN otorgó un lapso de 60 días para elaborar el reglamento y cualquier otra norma necesaria para garantizar el cumplimiento del nuevo instrumento legal.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio