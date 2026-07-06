El jefe del Comando Sur de EEUU visita Venezuela para coordinar la reconstrucción

CARACAS.- El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, visitó este lunes Venezuela para coordinar la cooperación de cara a la reconstrucción del país tras los devastadores terremotos del pasado 24 de junio, para lo que se reunió con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y otras autoridades.

Ambos países trabajan en una «nueva agenda de cooperación que ayude en la reconstrucción de la infraestructura afectada» en la región devastada de La Guaira, según el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), que transmitió imágenes del encuentro.

Donovan estuvo acompañado por el encargado de negocios en Venezuela, John Barrett, y por el mayor general Kevin Jarrard, encargado de supervisar las acciones de rescate y salvamento de los grupos de tarea estadounidenses.

Por su parte, la delegación venezolana estuvo integrada por los ministros de Interior y de Defensa, Diosdado Cabello y Gustavo González, respectivamente, y el vicecanciller para Europa y Norteamérica, Oliver Blanco, así como por el jefe de la misión diplomática en Washington, Félix Plasencia.

El encuentro tuvo también como objetivo «coordinar operaciones de rescate, asistencia humanitaria y logística», según el equipo de prensa de la mandataria venezolana.

EFE