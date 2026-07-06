Familias piden no demoler los edificios en La Guaira sin sacar los cuerpos tras terremoto

CATIA LA MAR.- Familiares de víctimas de los terremotos ocurridos en el país, piden que se pare la demolición de los edificios al borde del colapso en La Guaira, tras argumentar que todavía quedan cuerpos por recuperar.

Desde hace días, funcionarios de la Fuerza Armada, Protección Civil y otros cuerpos avanzan con la identificación de edificaciones que deben ser demolidas o declaradas como habitables en distintas zonas de los siete estados afectados por los terremotos.

«Nosotros no podemos permitir que hagan demolición de este edificio cuando hay todavía tantos cuerpos de familiares que rescatar -vivos o muertos-«, indicó a EFE Michell Gutiérrez, de 30 años, y quien desea desesperadamente encontrar a su papá para darle sepultura.

Explicó que el cuerpo de su padre se encuentra sepultado en un edificio en Catia La Mar y denunció, como otros, que no ha recibido ayuda gubernamental y que solo han llegado grupos rescatistas internacionales a la zona. De hecho, en el lugar se encontraba un equipo de México.

«No tengo nada, pero la verdad es que no me importa eso. Solo quiero recuperar a mi papá y darle la sepultura y acabar con este sufrimiento porque estar doce días aquí es una agonía, es una agonía, porque ya tenemos doce días aquí y no sabemos hasta cuándo va a ser», indicó.

Iryuri Wisi también buscaba en esa misma zona a su hermana, su cuñado y sus dos sobrinos, uno de 16 años y otro de apenas unos meses. Se quejó de que la ayuda tardó en llegar y aseguró que la asistencia gubernamental aún no ha alcanzado esa localidad. Incluso denunció que la policía militarizada no les ha prestado apoyo.

EFE