Fue activado el Plan de Lluvias 2026 en Monagas

CARACAS.- En Monagas, autoridades de Maturín, activaron el Plan de Lluvias 2026, para prevenir inundaciones en los más de 20 sectores vulnerables de la municipalidad.

La directora de Protección Civil-Monagas, Lennys Rodríguez, indicó que hasta los momentos las precipitaciones no han dejado mayores afectaciones.

«Inició con un recorrido por los principales caños, como medida de mitigación de riesgo que se lleva a cabo en la entidad, en esta oportunidad, hablamos de 68 caños que van a ser atendidos, mecanizados y de manera manual» apuntó.

Rodríguez instó a los ciudadanos a no visitar los balnearios en la temporada de lluvias y no arrojar basura a los caños de la ciudad.

Unión Radio