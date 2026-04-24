Falla eléctrica afecta cuatro municipios de Bolívar

CARACAS.-Desde las 5:00 de la mañana se registra una falla eléctrica de gran magnitud que afecta al menos cuatro municipios de la zona sur del estado Bolívar.

La interrupción del servicio se generó por una avería en la línea de 400 KVA que sale desde la central hidroeléctrica Antonio José de SUcre -conocida como Macagua- y que suministra el servicio a todos los municipios mineros.

Las poblaciones de El Callao, Guasipati, Tumeremo, El Dorado, Las Claritas y la frontera, permanecen sin electricidad.

Unión Radio