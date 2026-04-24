Carlos Valero pide que escogencia de magistrados al TSJ incluya a los «mejores venezolanos»

CARACAS.- La Asamblea Nacional (AN) nombró este martes la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales, que tendrá la responsabilidad de escoger a los nuevos magistrados que se incorporarán al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El secretario de Asuntos Internacionales del Partido Un Nuevo Tiempo (UNT), Carlos Valero, consideró que es necesario la participación de profesionales capacitados para esta labor, quienes puedan presentar un plan completo para reordenar el Poder Judicial.

«Yo creo que el país tiene una gran oportunidad de avanzar, superar esta crisis que pareciera endémica y de reconstruir algo distinto (…) es muy grave para el país que la reinstitucionalización sea un reacomodo interno de unas fuerzas del oficialismo. Nosotros creemos que allí (TSJ) deben estar representados los mejores venezolanos. Creeemos que no se trata solo de un tema de nombres, ahí debería haber un plan completo para reordenar el Poder Judicial; igual que la Fiscalía y Defensoría del Pueblo. Vamos a seguir dando la pelea dentro de la AN con la fuerza relativa que tenemos», afirmó en entrevista concedida a Vladimir Villegas para el programa Entre Líneas de Unión Radio .

Con respecto al tema de las sanciones, Valero señaló que eso «no funciona para propiciar un cambio» y es necesario que se levanten estas medidas restrictivas que afectan a la economía.

Unión Radio