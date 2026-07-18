Irán ataca bases de EEUU en Kuwait y Baréin

TEHERÁN.- Irán anunció este sábado que varios soldados estadounidenses murieron en sus nuevos ataques contra objetivos militares de Estados Unidos en Kuwait, en una nueva oleada de operaciones de represalia que incluyó también ataques en Baréin, golpeando bases, radares, centros de comunicaciones, depósitos de combustible, aeronaves y varios puentes.



«Los poderosos combatientes de las Fuerzas Terrestres de la Guardia Revolucionaria atacaron el lugar de concentración de las fuerzas agresoras en Arifjan (Kuwait) y causaron la muerte de varios de ellos», afirmó el cuerpo militar de élite iraní en un comunicado recogido por la agencia Fars, un día después de que Estados Unidos desmintiera las afirmaciones de Irán de que sus fuerzas mataron a militares estadounidenses en un ataque en la zona militar de Al Tanf, en Siria.



La Guardia indicó que en otro ataque con drones destruyó el radar de la base estadounidense de Ali al Salem, en Kuwait, además de un hangar de reparación y mantenimiento de armamento y un refugio de drones.



En otro comunicado, la Guardia Revolucionaria informó además de «contundentes operaciones» con drones y misiles contra el muelle de apoyo y suministro de combustible de la flota estadounidense en el puerto de Al Ahmadi, en Kuwait, y contra el lugar de concentración de las aeronaves de combate enemigas en la base de Sheikh Isa, en Baréin.



Además, indicó que destruyó el centro de datos de inteligencia del enemigo conocido como «Batelco», en Baréin, y un centro estadounidense de señales y comunicaciones en Kuwait.



El Ejército iraní, a su vez, anunció que atacó los hangares de aeronaves y los depósitos de combustible del Ejército estadounidense en la base de Sheikh Isa, en Baréin, así como varios puentes.



Según las Fuerzas Armadas de Irán, estos ataques se realizaron en respuesta a los bombardeos estadounidenses contra el territorio iraní, que continuaron esta madrugada por séptimo día consecutivo.



«Los países que albergan a militares estadounidenses y que han puesto sus territorios a disposición de estos agresores criminales para atacar Irán deben prepararse para recibir una respuesta equivalente», advirtió la Guardia Revolucionaria en su comunicado.



El cuerpo militar iraní afirmó que por el momento ha optado por atacar objetivos militares en los países que albergan fuerzas estadounidenses, pero alertó de que la respuesta podría ampliarse si continúan los ataques contra Irán.

EFE

