Decretan emergencia en municipio Maroa y en Río Negro harán plan de contingencia por inundaciones

CARACAS.- La alcaldía del Alto Orinoco decretó la emergencia por inundaciones, mientras en Maroa implementarán un plan de contingencia por la crecida del río Orinoco.

A través de redes sociales, la alcaldía del municipo Maroa informó que las personas que estén en zonas de alto riesgo serán evacuadas y se hará un acompañamiento a las familias afectadas por la crecida del río.

Indicaron que se habilitaron espacios que funcionarán como centros de acopio para asistir a las comunidades con suministros básicos.

Por su parte, el gobernador de Amazonas, Miguel Rodríguez, informó que dos embarcaciones llegarán a los municipios Maroa y Río Negro con comida, gas y otros enseres.

En cuanto al Alto Orinoco, las misiones salesianas informaron que los niveles del río continúan en descenso. Sin embargo; la alcaldía emitió el decreto 02-2026 donde declara en toda la municipalidad la emergencia por las intensas lluvias y el desbordamiento del río Orinoco.

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