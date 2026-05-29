Detenidos seis presuntos miembros del Tren de Aragua en España

CARACAS.- Las autoridades en España lograron la aprehensión en Madrid de seis ciudadanos venezolanos, presuntamente pertenecientes a la banda criminal Tren de Aragua y a los que se les acusa de múltiples robos millonarios en ese país.

Según detalló el inspector jefe de la Policia Nacional, Francisco González que este grupo también se dedicaba a delitos como el tráfico de drogas y la explotación sexual de mujeres.

«Se procedió a la detención de seis personas, todos ellos de origen venezolano. Se habían preparado un comando de asalto perfectamente establecido», señaló el funcionario.

La investigación inició desde finales de 2025, cuando el grupo asaltó una urbanización privada a las afueras de Madrid y huyeron con cerca de 1.5 millones de euros entre joyas, relojes y criptomonedas.

Los delincuentes elegian ciudadanos de alto nivel adquisitivo y observaban sus movimientos durante días antes de efectuar los atracos.

Unión Radio