Meléndez anuncia ajuste de horarios de trabajo en Alcaldía de Caracas ante llegada del «Súper Niño»

CARACAS.- Carmen Meléndez, alcaldesa de Caracas, informó a los trabajadores del sector público sobre la implementación de un esquema especial de funcionamiento institucional frente al fenómeno climático global conocido como el «Súper Niño», mediante el cual se establecen pautas de ahorro energético.

En su programa radial Habla Caracas, la autoridad explicó la urgencia de aplicar medidas que potencien la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional y mitiguen el impacto medioambiental previsto para los próximos meses.

Dicho esquema se basa en la reducción de las jornadas administrativas habituales, por lo que la administración pública trabajará de manera intermitente (un día de por medio), y el horario de atención al público será hasta las 12:30 p.m.

Quedan exentos de esta restricción los servicios públicos prioritarios y las cuadrillas vinculadas al plan Venezuela Renace, cuyo personal mantendrá sus actividades de forma ininterrumpida.

Según la alcaldesa, este plan será fiscalizado por la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) y los cuerpos de seguridad de la capital. Asimismo, extendió un llamado urgente al sector comercial e industrial de Caracas, al que solicitó activar de forma obligatoria sus plantas eléctricas de autogeneración durante las horas de mayor consumo.

La proyección de sequía severa está prevista para los meses de agosto a octubre. Por ello, de forma paralela, se desplegará un plan preventivo junto a la Milicia, la cual se encargará de labores de limpieza, pica y poda de maleza en las inmediaciones de los tendidos eléctricos de alta tensión, para evitar cortocircuitos e incendios forestales.

NP/Unión Radio