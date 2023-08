Cabello: Ellos no quieren ir a elecciones, ellos lo que quieren es violencia

CARACAS.- El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, expresó este martes que algunos sectores de oposición no buscan ir a elecciones porque «quieren generar violencia» en el país.

«Si el CNE dice elecciones en noviembre, estamos listos, ¿por qué a la oposición no le gusta que uno hable de elecciones?, es más si ellos hablan de elecciones en octubre, estamos listos, tiempo hay. ¿Por qué ellos no quieren ir a elecciones?, ellos no quieren ir a elecciones, ellos lo que quieren es violencia«, dijo durante una movilización oficialista en el estado Trujillo.

Cabello llamó a la población a estar alerta ante cualquier ataque de la oposición y reafirmó que son los mismos rostros del golpe de Estado del 2002 y del intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro.

«Y nuevamente viene los mismos, con las mismas tácticas para vencer a la revolución y nosotros le vamos a dar la misma derrota que le hemos dado en estos 25 años de Revolución Bolivariana», agregó.

Cabello desestimó las declaraciones de Antonio Ledezma «¿Con qué militares vas a estar hablando tú?, ¿con quiénes?, con los que engañaron en la batalla de los puentes, los del distribuidor Altamira».

