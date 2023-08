CARACAS.- El presidente de Fedecámaras, Adán Celis, calificó como»absurdas» las sanciones que, a su juicio, afectan a los ciudadanos y empresarios.

“Aquí hay sanciones absurdas, una sanción que usted no pueda viajar directamente de Venezuela a los Estados Unidos y tiene que ir a hacer una escala a otro lado, eso no tiene sentido, eso no le afecta al Gobierno en nada», expresó.

Celis aseguró que los empresarios deben cumplir trámites más difíciles, debido a la aplicación de sanciones.

«El tema de sanciones sobre el BCV, donde te hacen muchísimo más engorrosos los proceso de intercambio para pagar o recibir pagos de aquellos que importan o exportan, al final quién está pagando eso: ¿El Gobierno? No«, afirmó.

El dirigente gremial cree que las sanciones no lograron los objetivos para las cuales fueron implementadas en su momento, y por ello considera necesario eliminarlas.

Sobre las reuniones entre los empresarios y el presidente, Nicolás Maduro, Celis aseguró que éstas no deben tratarse como un tema tabú.

El presidente de Fedecámaras, Adán Celis, lideró el directorio regional desde el estado Trujillo. En la actividad participaron presidentes de las cámaras empresariales regionales.

Unión Radio.