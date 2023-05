CARACAS.- El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, expresó durante su comparecencia en el juicio que se realiza este martes en su contra que una vez más se busca desvirtuar su gestión con acusaciones «absurdas de un grupo opositor que no entiende de verdades, de justicia ni de democracia».

«Si estos acusadores que han querido tomarse el Poder hasta por cuatro ocasiones en dos años de mi Gobierno, jamás pudieron encontrar nada, sólo se puede concluir que no hay nada que encontrar», dijo.

Lasso aseguró que se le atribuyó un documento que fue firmado durante gobiernos anteriores.

«No hay recomendaciones de Contraloría para terminar dicho contrato, no hubo indicios de responsabilidad penal contra ningún funcionario, las reglas no las puse yo, yo mismo puse en conocimiento de la Fiscalía el tema y no hay testigos relevantes de nada«.

Agregó que si algún funcionario de su gabinete se aprovechó de su condición para desviar recursos la ley debe cumplirse.

En su defensa dijo: «Pretenden hallarme culpable de lo que yo mismo he denunciado«, reiteró que en su contra se mantienen falacias para lograr sus destitución.

Sin embargo, afirmó que este juicio político debe ser justo, verdadero y que debe existir la voluntad de sostener lo correcto sobre las conveniencias.

Afirmó que no se trata de defender una presidencia, sino perseverar la democracia y el Ecuador como Estado.

«Nos estamos jugando el alma de nuestra democracia con su regla de conducta e instituciones y cada voto que sirva para decirle no a este asalto institucional, será un voto para salvar esa alma«.

Al mandario ecuatoriano se le acusa de supuesta participación en el delito de peculado.

Lea también: #EnVivo | Juicio político contra Guillermo Lasso

Annabel Lis Ovalles/Unión Radio