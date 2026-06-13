Venezuela firma un acuerdo con la firma IMPSA para culminar una central hidroeléctrica

CARACAS.- Venezuela suscribió un acuerdo con la multinacional IMPSA para terminar la central hidroeléctrica Tocoma, en el estado Bolívar, según informó este sábado la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

La alianza tiene también como objetivo «avanzar en trabajos del sistema eléctrico nacional (SEN) que permitirán sumar 2.640 megavatios al país, en aras de garantizar la estabilidad de este servicio público esencial de la población e impulsar el crecimiento económico» de Venezuela, aseguró la mandataria en Telegram.

El Gobierno de Venezuela creó recientemente una comisión que se encargará de la selección de contratistas en el sector eléctrico, un área controlada por el Estado y en crisis desde hace años, que la Administración de Rodríguez busca recuperar con inversión privada y extranjera.

Unión Radio / EFE