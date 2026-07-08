Trump advierte a Irán de un posible nuevo ataque esta noche

ANKARA.- El presidente de EEUU, Donald Trump, advirtió este miércoles de un posible nuevo ataque esta noche contra Irán, al tiempo que afirmó que se ya verá qué ocurre con las negociaciones con Teherán, horas después de dar por acabado el acuerdo marco del alto el fuego con la República Islámica.

«Se están comportando muy mal (los iraníes), como lo han hecho durante 47 años. Y ya sabe, los golpeamos duramente anoche después de que lanzaran ataques», dijo Trump al inicio de la reunión bilateral con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

«Y por eso los golpeamos muy fuerte anoche. Muy probablemente volveremos a golpearlos duramente esta noche. Les daré una pequeña advertencia. Vamos a golpearlos con fuerza esta noche, pero veremos cómo acaba desarrollándose todo», recalcó.

Asimismo calificó a las autoridades de la República Islámica actualmente en el poder de «personas malvadas», «enfermas y «con graves trastornos mentales».

Reiteró que Irán «nunca construirá un arma nuclear bajo nuestro acuerdo», si bien admitió que no sabe «si vamos a llegar a uno».

El mandatario dijo que no quisiera atacar las instalaciones de generación eléctrica iraníes o las plantas desalinizadoras, pero «las destruiremos si fuera necesario», advirtió.

La pasada noche Estados Unidos atacó varias localidades en el sur de Irán en respuesta a las agresiones iraníes contra embarcaciones comerciales.

Trump explicó que anoche el Ejército estadounidense golpeó la isla de Jarg, importante para las exportaciones de crudo de Irán, y señaló que «quizás la golpeemos esta noche de nuevo».

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, concretó que EE. UU. atacó instalaciones subterráneas donde Irán almacenaba drones o misiles; emplazamientos de defensa costera, sitios de radar, centros de vigilancia y «cualquier instalación utilizada para hostigar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz».

Trump también amenazó con volver a imponer el bloqueo naval contra Irán por sus ataques contra barcos en el estrecho de Ormuz.

EFE