Trabajan en reconstrucción de más de 690 viviendas afectadas por sismos en Falcón

CARACAS.- El gobernador del estado Falcón, Víctor Clark, anunció que se está invirtiendo en más de 690 casas en el municipio Silva que sufrieron daños durante los terremotos del pasado 24 de junio.

«Específicamente en el sector El Río, pero también vamos a abordar el sector de Barrio Verde, Las Delicias, Caicagüita y el centro. Vamos a atender un total de 698 viviendas de las cuales tenemos 128 son pérdidas totales, pero también tenemos 265 viviendas por ser intervenidas que están en condición amarilla», dijo.

También fueron activadas brigadas conformadas por ingenieros, especialistas y expertos del tema para la reconstrucción de las casas.

Unión Radio