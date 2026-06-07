domingo, junio 7, 2026
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Transportistas de Lara pide revisión mensual de las tarifas

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BARQUISIMETO.-  Representantes del sector transporte en el estado Lara solicitan a las autoridades revisar mensualmente el precio del pasaje, debido a la constante variación de la tasa oficial del dólar.

Los transportistas aseguran que el último ajuste que recibieron podría quedar desfasado.

¨Pero nosotros vamos a seguir con los acuerdos que se llegaron a nivel nacional.  Ya los representantes nuestros a nivel nacional lo han hecho saber porque ellos son los que participaron en estas reuniones y en ese acuerdo. Y esto fue un acuerdo muy serio que nosotros con  la parte del transporte lo vamos a cumplir, pero tiene que cumplir también por la parte del gobierno.Todo lo que hemos acordado¨, expresó Giovanni Perozo, representante del sindicato automotor.

Asimismo, el gremio exhortó a los entes competentes a activar ferias permanentes de insumos y repuestos a bajos costos para garantizar el mantenimiento del parque automotor.

Ramón Véliz / Unión Radio.

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