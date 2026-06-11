Delcy Rodríguez recibió al secretario general de la Organización Ítalo-Latinoamericana

CARACAS.- Este jueves, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro de trabajo con el secretario general de la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana (IILA), Giorgio Silli; con el objetivo de afianzar los lazos de cooperación mutua.

El recibimiento se dio en el Palacio de Miraflores con la finalidad de verificar la agenda común en materia de cooperación internacional, desarrollo económico, transición energética y relaciones diplomáticas entre Venezuela – Italia y el organismo intergubernamental.

Durante el intercambio, las autoridades abordaron el potencial de desarrollo en proyectos estratégicos, evaluación de iniciativas conjuntas en diferentes áreas, formación técnica y el fortalecimiento institucional que la organización promueve activamente en la región latinoamericana.

Durante la actividad estuvo presente Ana Cecilia Bonilla Taviani, consejera del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Italiana.

Prensa Presidencial/Unión Radio