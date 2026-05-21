Toro Hardy resalta las oportunidades para una apertura petrolera

CARACAS.- El economista y experto petrolero, José Toro Hardy, afirmó que en este momento el país está ante unas «enormes expectativas de que pueda darse una apertura petrolera, incluso »más audaz» que en años anteriores.

«Tenemos todas las oportunidades, pero ahora depende de nosotros. Lo que hasta el momento hemos hecho no es suficiente tal como lo ha dicho el presidente de Conoco», dijo.

En entrevista concedida al programa Dos más Dos que transmite Unión Radio, sostuvo que pese a que la reforma de la Ley de Hidrocarburos ha generado muchas expectativas «está llena de discrecionalidad por parte de funcionarios públicos».

«Todavía quizás no cubre toda la seguridad jurídica que se le debe dar a los inversionistas para que efectivamente vengan a Venezuela, pero el interés está allí», dijo.

El experto en materia petrolera afirmó que los ojos del mundo están sobre Venezuela ante la guerra que se vive en el Medio Oriente.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio