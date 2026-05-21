Presidenta encargada Delcy Rodríguez viajará a la India en busca de acuerdos petroleros, afirmó Marco Rubio

Washington.- La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, viajará la próxima semana a la India en busca de acuerdos petroleros, aseguró este jueves el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien también visitará ese país, aunque no precisó si se reunirán.

Antes de abordar el avión para emprender un viaje oficial a Suecia y posteriormente a la India, el jefe de la diplomacia estadounidense declaró a la prensa que en el país asiático «hay oportunidades con el petróleo venezolano».

«De hecho, según tengo entendido, la presidenta interina de Venezuela viajará la próxima semana a la India, así que hay oportunidades. Hay mucho por trabajar con la India», aseguró Rubio, si bien el Gobierno venezolano no ha confirmado por ahora el viaje.

La India reactivó la compra de crudo venezolano para reducir su dependencia del petróleo ruso y evitar las sanciones comerciales de Washington por obtener hidrocarburos de Rusia.

El primer ministro indio, Narendra Modi, mantuvo a principios de año una conversación telefónica con Delcy Rodríguez en la que ambos pactaron «profundizar la cooperación energética» bilateral ante la necesidad de liquidez del Gobierno venezolano.

Marco Rubio partió este jueves rumbo a Suecia, donde participará en la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN, y del 23 al 26 de mayo realizará un viaje oficial a la India.

EFE/Unión Radio