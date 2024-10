Ricardo Ríos respalda planteamientos de AP ante reformas a leyes electorales

CARACAS.- El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Ricardo Rios, apoyó las propuestas que presentó Avanzada Progresista (AP) en medio del debate de las reformas a las leyes electorales que realiza el Parlamento.

«AP hace bien en sentarse en esa mesa de negociaciones con una lista de propuestas que busquen consolidar la mala ruta electoral. Buscar nueve y no cinco miembros del CNE, buscar que no haya una reelección indefinida; allí tengo una diferencia con el partido, porque ellos quieren reelección indefinida en ningún cargo (…) representación proporcional, no solamente en los electores en Venezuela, sino de los venezolanos en el extranjero», expresó.

