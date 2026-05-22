Afirman que se desconocen los motivos de enviar uranio enriquecido de Venezuela a EEUU

CARACAS.- Estados Unidos y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en conjunto enviaron a principios del mes de mayo unos 13 kilos de uranio enriquecido a poco más del 20 % desde Venezuela vía marítima hasta Savannah River del Departamento de Energía de los Estados Unidos.

Sin embargo, el ingeniero nuclear y vicepresidente de investigación y desarrollo del Grupo Archicentro, Leancy Clemente, detalló que se desconocen los motivos por el cual fue llevado este material al país norteamericano. Aun así, señaló no estar en desacuerdo por el retiro dado que «eso no hacía nada ahí».

«Esa pregunta nos la hacemos todos los especialistas nucleares de Venezuela (el por qué del envío del uranio). De hecho, el doctor Eduardo Greaves y mi persona nos dirigimos a ciertas partes, al director del Ivic (Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas), la ministra de Ciencia y Tecnología y no nos quisieron atender en su momento y nos dijeron que ya era una decisión tomada».

En el programa A Tiempo con Saúl Noriega, el ingeniero Clemente recalcó su posición de no tomar relevancia en el tema, pero dijo que antes de enviar material nuclear debió consultarse a las universidades y especialistas.

Aunado a eso se desconoce saber cuál es el valor del uranio al 20 %. Además aclaró que se encontraba sin uso desde que el reactor cesó sus operaciones en 1991.

Carlos Padilla/Unión Radio