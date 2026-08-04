Refuerzan seguridad para para la toma de posesión de De la Espriella

CARACAS.- El secretario encargado de Seguridad y Justicia en Cali, Jorge Moreno, informó que se refuerzan las medidas de seguridad, en las que se encuentran la prohibición del porte de armas y el uso de drones durante la toma de posesión presidencial en Colombia.

«La venta de combustible a los vehículos está garantizada, la prohibición va a la venta de combustible a recipientes donde pueda ser manipulada».

Reiteró a los miembros de las fuerzas militares a no usar las armas mientras se ejerce la posesión. Moreno también añadió que la venta de bebidas alcohólicas y la carga de escombros quedará suspendida.

Unión Radio