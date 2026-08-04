Un incendio sin controlar en la Drôme, al este de Francia, ha quemado ya 280 hectáreas

PARÍS.- Un incendio que se declaró el lunes a última hora en un área montañosa del departamento francés de la Drôme, al este del valle del Ródano, había quemado 280 hectáreas hasta el martes por la tarde, indicó la Prefectura, que precisó que el fuego no estaba controlado.

En un comunicado sobre la situación a las 18.30 locales (16.30 GMT) colgado en su cuenta de X, la delegación del Gobierno indicó que en este incendio que se desarrollaba en le Diois, al sur del macizo del Vercors , la situación era «muy evolutiva» tras una tarde con condiciones «muy desfavorables».

En concreto hubo numerosas reactivaciones del fuego por el fuerte calor y el viento.

Dos bomberos resultaron heridos leves cuando luchaban contra las llamas, que destruyeron una yurta y una caravana.

La Prefectura destacó que el dispositivo, formado por 470 bomberos apoyados desde el cielo por dos aviones de tipo Dash, cuatro hidroaviones de tipo Canadair y un helicóptero bombardero de agua, había permitido proteger muchas viviendas, granjas, almacenes agrícolas, así como la aldea de Montlahuc.

Los equipos en tierra se disponían a continuar sus operaciones durante toda la noche.

Por otro lado, en el incendio que se sigue desarrollando en el macizo del Gros Bessillon, en el departamento de Var, los investigadores sospechan que la reactivación que se produjo el pasado viernes fue provocada.

El fiscal de Draguignan, Pierre Couttenier, señaló este martes en una comunicación a la prensa que se baraja la hipótesis de que los incendios fueron intencionados.

En el Gros Bessillon, a una cincuentena de kilómetros al norte del puerto mediterráneo de Tolón, se han calcinado 1.850 hectáreas desde el viernes. Hasta entonces, ya habían ardido allí otras 4.500 hectáreas en los diez días anteriores.

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EFE