Justicia de Paz imputa a 27 antiguos mandos de FARC crímenes de guerra y de lesa humanidad

BOGOTÁ.- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó este martes crímenes de guerra y de lesa humanidad a 27 mandos de la antigua guerrilla de las FARC como máximos responsables de desapariciones forzadas, masacres, homicidios, torturas y violencia sexual, entre otros delitos atroces cometidos durante el conflicto armado colombiano.

Entre los 27 comparecientes imputados se encuentran cuatro exintegrantes del último Secretariado de las FARC: Rodrigo Londoño, quien fue conocido en la guerrilla con el alias de Timochenko y hoy es presidente del partido Comunes; Julián Gallo, alias Carlos Antonio Lozada; Jaime Alberto Parra, alias Mauricio Jaramillo o El Médico, y Milton de Jesús Toncel, alias Joaquín Gómez.

«Esta decisión es trascendental, es la radiografía judicial más completa y profunda que se ha realizado en Colombia en relación con los dos bloques más grandes de las antiguas FARC, el Bloque Oriental y el Bloque Sur», dijo en una rueda de prensa el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli.

EFE