Colombia compra dos aviones KC-390 de transporte militar a la brasileña Embraer

BOGOTÁ.- La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) anunció este martes la compra de dos aviones de transporte táctico KC-390 fabricados por la empresa brasileña Embraer, por un valor de 366,4 millones de dólares.

La institución informó en un comunicado que la primera aeronave será entregada en 2029 y la segunda en 2030, como parte de un proyecto de modernización de la flota de transporte militar pesado contemplado en la Estrategia para el Desarrollo Aéreo y Espacial 2042.

Los KC-390 podrán realizar misiones de asistencia humanitaria, atención de desastres naturales, transporte y lanzamiento de carga, despliegue de tropas y paracaidistas, así como operaciones de reabastecimiento aire-aire, tanto de día como de noche.

«Esta decisión fortalece nuestras capacidades de transporte aéreo y de reabastecimiento en vuelo que representa un paso estratégico para responder con mayor eficiencia a las necesidades de seguridad, defensa y apoyo a todos los colombianos en todo el territorio nacional», expresó el comandante de la FAC, general Carlos Fernando Silva.

Además, estos aviones tendrán la capacidad de operar junto con los cazas Gripen, que el Gobierno adquirió el año pasado a la compañía sueca Saab por 4.378 millones de dólares para reemplazar la envejecida flota de aviones Kfir de fabricación israelí, lo que permitirá mejorar la interoperabilidad de la Fuerza Aeroespacial.

«El KC-390 diseñado y construido en el siglo XXI se ha consolidado como una aeronave multifuncional, capaz de transportar una carga útil de 26 toneladas, y volar a velocidad máxima de 870 kilómetros por hora», aseguró la FAC.

La adquisición incluye, además de las aeronaves, equipos de misión, soporte logístico durante dos años, equipos de apoyo en tierra y un programa integral de entrenamiento y transferencia de conocimiento para pilotos, técnicos de mantenimiento, operadores de simuladores y personal de apoyo.

La FAC explicó que la selección del KC-390 fue el resultado de estudios técnicos, logísticos, jurídicos, financieros y de mercado iniciados en 2019, con el objetivo de identificar la mejor alternativa para renovar su capacidad de transporte táctico militar pesado.

La compra también fortalece una relación de más de 35 años entre la Fuerza Aeroespacial Colombiana y Embraer, iniciada con la incorporación de los aviones de entrenamiento T-27 Tucano y consolidada posteriormente con los A-29 Super Tucano.

El KC-390 ya ha sido adquirido por las fuerzas aéreas de países como Brasil, Portugal, Hungría, Corea del Sur, Países Bajos, Austria, República Checa, Suecia, Uzbekistán, Emiratos Árabes Unidos, Lituania y Eslovaquia.

EFE