Cabello celebró restablecimiento de relaciones con Chile y República Dominicana

CARACAS.- El ministro del Interior, Diosdado Cabello, celebró el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con los gobiernos de República Dominicana y Chile, al tiempo que reiteró la disposición del Ejecutivo venezolano de «pasar la página» en beneficio del país.

«Bien bueno que estén entrando en razón, cada quien puede tener su posición política, pero los nacionales de ambos países no tienen porque pagar las consecuencias (…) Seguiremos avanzando con cualquier país que así lo manifieste», señaló Cabello durante una rueda de prensa en el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

También se mostró abierto a las nuevas mesas de diálogo con los diversos sectores de la oposición venezolana, siempre y cuando todo sea bajo el respeto de la Constitución.

Por otra parte, el también secretario general del PSUV anunció la conformación de grupos de trabajo del partido, que serán desplegados en todo el territorio con el objetivo de concientizar y guiar a la población sobre el racionamiento del suministro eléctrico ante los problemas del Sistema Eléctrico Nacional afectado por los terremotos y la llegada del fenómeno «Super Niño», que podría ocasionar sequías y altas temperaturas.

«Es un tema que no depende para nada de ninguno de nosotros sino que más bien es un tema ambiental que afecta a toda la estructura del país», añadió.

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