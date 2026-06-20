Privados de libertad en Ecuador trabajarán en la «nueva mega cárcel»

QUITO. -El ministro del Interior, John Reimberg, explicó que el proyecto contemplará galpones y espacios productivos donde los reclusos podrán desarrollar actividades laborales como parte de su proceso de rehabilitación.

Según el funcionario, la iniciativa busca que los internos contribuyan a cubrir los costos que genera su permanencia en el sistema carcelario. Añadió que los recursos obtenidos también ayudarán a financiar la operación de la cárcel El Encuentro, el centro de máxima seguridad construido por el gobierno de Daniel Noboa e inspirado en el modelo penitenciario implementado en El Salvador.

La nueva infraestructura tendrá capacidad para más de quince mil personas privadas de libertad y, de acuerdo con las proyecciones oficiales, estaría operativa en un plazo de diecinueve meses. La iniciativa también tiene como objetivo contribuir a reducir el hacinamiento carcelario que enfrenta el país.

El ministro señaló que este modelo busca diferenciarse de otros centros de rehabilitación del país al incorporar espacios destinados a actividades productivas y de capacitación. La obra forma parte de la estrategia del gobierno para ampliar la infraestructura carcelaria y enfrentar la crisis de seguridad que atraviesa ecuador.

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