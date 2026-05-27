Pisella: Con consumo y poder adquisitivo, la industria del calzado se recuperará rápido

CARACAS.- Luigi Pisella, empresario industrial del calzado. expresidente de la Asociación de la Pequeña y Mediana Industria del Calzado -CALZAPYMI-, opina que el sector debe apostarle a la producción nacional, para hacerse más competitivo, “porque tenemos la infraestructura y una capacidad disponible de 70% en muchos de los casos».

«Es una industria que con consumo y mejorando el poder adquisitivo del trabajador, puede recuperarse muy rápido”, afirmó.

A su juicio, “tiene los hierros y si tú le echas un poquito de aceite y con la mano de obra que hemos mantenido en el tiempo, se puede rescatar”, remarcó.

Lamentó que hoy el sector “apenas representa 20% del mercado y 80% del producto se importa. Hubo un antes y un después en 2019 cuando, no solo por la pandemia sino por una apertura en el país, se exoneró de impuestos a todos los productos importados”.

Explicó que de pagar 35% más el IVA, se pasó a cero. “Mientras nosotros estábamos detenidos, los productos importados seguían entrando y abastecieron toda la cadena de comercialización”, enfatizó en entrevista a Saul Noriega en el espacio A Tiempo de Unión Radio.

Destacó que, aunado a eso, en aquel momento entró en escena la pérdida del poder adquisitivo del venezolano “entonces hubo que refugiarse en productos más económicos a sabiendas de que no iba a tener la misma calidad”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio