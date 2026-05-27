Pedro Sánchez ratificó apoyo total a Rodríguez Zapatero en caso de Plus Ultra

ESPAÑA.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ratificó este miércoles que mantiene su total apoyo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, imputado en la causa de Plus Ultra, tras leer el auto del juez y conocer detalles del sumario.

En rueda de prensa en Roma tras su audiencia con el papa León XIV, Sánchez ha afirmado que mantiene la posición que hizo pública la semana pasada en el pleno del Congreso tras conocerse la imputación del expresidente.

Según ha explicado, ha leído el auto del juez, ha conocido el sumario través de los medios de comunicación, ha hablado con personas «que saben mucho más de derecho» que él y no ve motivos para cambiar de posición.

«Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero», ha manifestado recordando sus palabras en el hemiciclo del Congreso.

A la pregunta de si la lectura del sumario no le ha generado ninguna duda, ha insistido en que no ve elementos que «ahora mismo» le hagan cambiar de posición.

Por otro lado, Sánchez ha admitido la «gravedad» de las investigaciones de la Audiencia Nacional que han llevado a un requerimiento en la sede de su partido, el PSOE, y ha garantizado la «total colaboración» con la justicia por parte de la dirección socialista.

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