Defensa de alcalde ecuatoriano solicita mejoras de trato ante un posible deterioro de salud

CARACAS.- La defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, alertó sobre un posible deterioro en su estado de salud, solicitó atención médica especializada y traslado a una celda en mejores condiciones de la Cárcel del Encuentro, lugar donde permanece recluido.

El oficio del equipo jurídico también solicitó la entrada de personal médico y nutricionistas externos para la atención de Álvarez debido a que, según su abogado, la detención puede afectar en el estado de salud. Asimismo, recordó que su defendido permanece bajo prisión preventiva sin condena.

Hace días la defensa denunció la pérdida de peso del alcalde, además de un posible brote de tuberculosis e incomunicación con los abogados.

Aquiles Álvarez fue recluido tras supuestos vínculos en delincuencia organizada, lavado de activos y posible irregularidades en comercialización de combustibles.

Unión Radio