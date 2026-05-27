Doce militares heridos deja ataque con explosivos contra batallón del Ejército en Riohacha

BOGOTÁ.- Un grave ataque con explosivos contra la fuerza pública sacudió en la madrugada de este miércoles a Riohacha, en La Guajira. El hecho ocurrió en el Batallón de Infantería Mecanizada No. 6 Cartagena, ubicado sobre la Troncal del Caribe, en el kilómetro 5 de la vía que comunica a Riohacha con Maicao.

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, el atentado habría sido perpetrado con explosivos artesanales tipo cilindro, lanzados contra las instalaciones militares. Uno de los artefactos cayó sobre la zona de dormitorios de los soldados y causó graves daños en la estructura del batallón.

La detonación destruyó gran parte de la fachada principal de la unidad militar y también afectó baños y otras áreas internas. La onda explosiva alcanzó además varias viviendas cercanas, generando pánico entre los habitantes del sector.

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Con información de Blu Radio /Unión Radio